Гостиницы в Азербайджане снизили доходы в I квартале на 43% на фоне пандемии COVID-19

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в январе-марте 2021 года составили 34,1 млн манатов ($20,1 млн), что на 43,1% меньше показателя первого квартала 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«58,4% доходов за первый квартал 2021 года были получены за счет сдачи номеров, 30,7% - от продажи напитков и продуктов питания, 2,6% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,3% - от оказания других услуг», - отметили в Госкомстате.

В целом, в январе-марте 2021 года туристы в Азербайджане совершили 299,5 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 36,9%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 48,5% от общего числа. В Гусарах этот показатель составил 11,2%, Габале – 10,6%, Губе – 5,4%, Ленкоране и Шабране – по 4,7%, Нафталане – 3,2%, Мингячевире - 2,2%, Шемахе - 2,1%, Гяндже - 0,7%, Масаллах и Загатале – по 0,6%, Гахе - 0,5%, в других городах и районах – 5%.

При этом 53,3 тыс. (спад в 5,9 раза) или 17,8% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 13,3% приходится на туристов из Турции, 13,2% - Великобритании, 11,4% - России, 5,6% - Германии, 4,6% - Италии, 3,2% -США, по 2% - Украины и Нидерландов, по 1,9% - Беларуси и Израиля, 1,4% - Норвегии, 1,2% - Казахстана, по 1% - Индии и Польши, 36,3% – из других стран.

Госкомстат отмечает, что с апреля 2020 года по март 2021 года иностранцы и лица без гражданства посещали Азербайджан в основном в нетуристических целях.

По данным статистики, за отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 7,8% против 12,2% годом ранее, в том числе по Шабрану - 45,1%, Бейлагану – 21,1%, Гусару - 19,4%, Нафталану – 16,8%, Габале – 14,8%, Ленкорани - 14,7%, Губе - 13,8%, Шамкиру - 11%, Мингячевиру - 10,6%, Барде - 10,3%, Шемахе - 9,8%, Баку – 9,6%, Агджабеди - 9%, Джалилабаду – 8,3%.

В Азербайджане из-за коронавирусной инфекции действует карантин до 1 июня 2021 года. В частности, закрыты сухопутные границы, воздушное авиасообщение осуществляется лишь чартерами из ряда стран. При этом в течение 2020 года применялись локдауны, что серьезно отразилось на деятельности сферы туризма.

Х.Насирзаде