Sage Solutions LLC по заказу KOBIA проведет исследование внутреннего рынка производства продовольствия

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана привлекло «Sage Solutions LLC» для проведения исследования внутреннего рынка в рамках проекта «Продовольственная продукция».
Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Sage Solutions LLC заключен соответствующий контракт.
Согласно контракту, Sage Solutions LLC проведет исследования в сфере производства грибов, переработки томатов, производства миниконсервов, производства и упаковки взбитого масла.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Б.Рустамбеков
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