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Бизнес и законодательство 29.04.2021 14:17

Sage Solutions LLC по заказу KOBIA проведет исследование внутреннего рынка производства продовольствия

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана привлекло «Sage Solutions LLC» для проведения исследования внутреннего рынка в рамках проекта «Продовольственная продукция».

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с Sage Solutions LLC заключен соответствующий контракт.

Согласно контракту, Sage Solutions LLC проведет исследования в сфере производства грибов, переработки томатов, производства миниконсервов, производства и упаковки взбитого масла.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: KOBIA, РЫНОК, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]