Совет ЕС продлил на год санкции против Мьянмы

Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Мьянмы до 30 апреля 2022 года с учетом ситуации в этой стране после военного переворота.
"Продление распространяется на адресные ограничительные меры в отношении лиц, непосредственно причастных к военному перевороту в феврале 2021 года и насилию против мирных демонстрантов, а также в отношении виновных в серьезных нарушениях прав человека, совершенных против народности рохинджа и других этнических меньшинств", - говорится в коммюнике Совета ЕС.
Санкции нацелены на высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил Мьянмы (Татмадау) и пограничной полиции, а также гражданских членов государственного административного совета и председателя избирательной комиссии. Ограничительные меры распространяются на две организации, принадлежащие вооруженным силам Мьянмы и контролируемые ими.
Режим санкций включает эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для внутренних репрессий, запрет экспорта товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией, экспортные ограничения на оборудование для отслеживания средств связи. Кроме того, запрещено проведение военной подготовки личного состава и военное сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы.
В коммюнике отмечается, что ЕС продолжает поддерживать бирманский народ и будет оказывать ему гуманитарную помощь. На это с начала 2021 года уже выделено 20,5 млн евро.
Президент Азербайджана назначил Мубариза Аскерова членом Нацсовета по телевидению и радио
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Азеришыг направит около 2 млн манатов на прокладку фибероптики в Карабахе
Repsol в I кв. получила чистую прибыль в 648 млн евро, скорректированная чистая прибыль выросла на 5,4%
Экспорт нефти с конденсатом через Сангачальский терминал в январе-марте сократился на 9,1%, газа - увеличился на 9,8%
Торговый дом Азербайджана в Казахстане планирует в течение двух лет расширить филиальную сеть
В Нью-Йорке планируют с июля полностью снять антиковидные ограничения
"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в ряде городов Китая - ТВ
В Азербайджане незначительный спад случаев COVID-19, 29 человек скончались
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ