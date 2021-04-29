Совет ЕС продлил на год санкции против Мьянмы

Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Мьянмы до 30 апреля 2022 года с учетом ситуации в этой стране после военного переворота.

"Продление распространяется на адресные ограничительные меры в отношении лиц, непосредственно причастных к военному перевороту в феврале 2021 года и насилию против мирных демонстрантов, а также в отношении виновных в серьезных нарушениях прав человека, совершенных против народности рохинджа и других этнических меньшинств", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Санкции нацелены на высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил Мьянмы (Татмадау) и пограничной полиции, а также гражданских членов государственного административного совета и председателя избирательной комиссии. Ограничительные меры распространяются на две организации, принадлежащие вооруженным силам Мьянмы и контролируемые ими.

Режим санкций включает эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для внутренних репрессий, запрет экспорта товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией, экспортные ограничения на оборудование для отслеживания средств связи. Кроме того, запрещено проведение военной подготовки личного состава и военное сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы.

В коммюнике отмечается, что ЕС продолжает поддерживать бирманский народ и будет оказывать ему гуманитарную помощь. На это с начала 2021 года уже выделено 20,5 млн евро.