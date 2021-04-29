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Дальнее зарубежье 29.04.2021 18:03

Песков назвал бесперспективной политику «кнута и пряника», которую США проводят в отношении РФ

Осуществляемая администрацией США политика "кнута и пряника" в отношении России бесперспективна и будет встречать только противодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определенное пристрастие к политике кнута и пряника - что по-научному в США называется двухтрековый подход в отношении России, - по-русски это "политика кнута и пряника", имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет", - сказал Песков в интервью в программе "Большая игра" на Первом канале.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал это четко понять Вашингтону.

"Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет. То есть, даже если она будет продолжаться, это будет вызывать исключительно противодействие России в том объеме и в том виде, к котором будет наилучшим образом соответствовать интересам России", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]