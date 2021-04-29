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СНГ 29.04.2021 20:25

ЕБРР и ЕС выделят 35 млн евро на модернизацию электросетей на юге Таджикистана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) профинансируют модернизацию распределительной сети в Хатлонской области Таджикистана с целью повышения устойчивости и эффективности энергетического сектора страны, сообщило представительство ЕБРР в республике.

Пакет финансирования в размере 35 млн евро будет предоставлен государственному ОАО "Шабакахои таксимоти барк" и будет состоять из кредита ЕБРР размером 20 млн евро под государственную гарантию и инвестиционного гранта на сумму 15 млн евро, выделяемого Евросоюзом в рамках Инвестиционного фонда ЕС для стран Центральной Азии (ЕС ИФЦА).

"Средства будут использованы для модернизации распределительной сети в городах Куляб и Бохтар и их окрестностях. Финансирование окажет помощь во внедрении биллинговой инфраструктуры и приборов учета, а также в восстановлении рабочих объектов компании", - уточняется в пресс-релизе.

Данный кредит является первым проектом ЕБРР в рамках Программы эффективного использования электроэнергии, направленной на продвижение реформ в энергосекторе и модернизацию ключевой инфраструктуры.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 765 млн евро в экономику Таджикистана, предоставив финансирование 140 проектам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]