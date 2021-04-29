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СНГ 29.04.2021 21:07

Areti может войти в международный консорциум инвесторов в экономику Туркменистана

Туркменистан ведет переговоры с иностранными компаниями о создании консорциума для инвестирования в различные отрасли экономики страны, ожидается, что консорциум возглавит Areti International Group (МГК "Арети") Игоря Макарова.

Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", президент республики Гурбангулы Бердымухамедов обсудил создание международного консорциума в ходе видеовстречи с главами ряда иностранных компаний.

В числе участников встречи - глава МГК "Арети" Макаров, генеральный директор и партнёр юридической компании King&Spalding Эндрю Хруска, соучредитель и главный инвестиционный директор компании Rizvi Traverse Management LLC Сухаил Ризви и генеральный директор финансовой компании Legacy, советник президента МГК "Арети" Евгений Френкель.

По словам Бердымухамедова, приведенным в сообщении, важными элементами развития страны являются такие стратегические направления, как развитие энергетического сектора, улучшение инвестиционного климата для привлечения капитала, а также инвестиции в информационные технологии.

Бердымухамедов приветствовал начало диалога по созданию консорциума международных инвесторов для участия в проектах в Туркмении и заявил о готовности рассмотреть предложения бизнесменов по всем направлениям.

Связующим звеном в сотрудничестве Туркмении с иностранными компаниями Бердымухамедов предложил выбрать МГК "Арети". Ее более чем 25-летний опыт партнерства с официальным Ашхабадом должен выступить гарантом соблюдения требований, которые предъявляет туркменское правительство, отмечает издание.

Areti International Group была создана на базе ряда активов компании "Итера" после продажи ее нефтегазового бизнеса в 2013 году "Роснефти" (MOEX:ROSN).

Основные направления деятельности "Арети" - инвестиции в нефтегазовый сектор, нефте- и газохимию, высокие технологии, инновационные материалы, транспорт и логистику, а также международная торговля сырьевыми товарами. В состав МГК "Арети" входят несколько десятков дочерних компаний и филиалов, работающих в России, Швейцарии, странах СНГ и Балтии, США, Канаде, странах Западной Европы и Ближнего Востока.

В Туркменистане "Арети" на основании договора о разделе продукции является оператором работ на "Блоке 21" туркменского сектора Каспийского моря.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]