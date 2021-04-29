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Дальнее зарубежье 29.04.2021 22:08

Переговоры по проблеме Кипра не дали результатов - генсек ООН

Новый раунд неформальных переговоров при поддержке ООН между лидерами общин Кипра не привел к каким-либо результатам, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Правда в том, что мы еще не нашли достаточно общих точек соприкосновения, чтобы возобновить официальные переговоры по урегулирования кипрского конфликта", - цитируют Гутерриша западные СМИ.

Он отметил, что задача ООН заключается в обеспечении безопасности и благополучия в регионе.

На переговорах присутствовали президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турок-киприотов Эрсин Татар и министры иностранных дел Греции, Турции и Великобритании.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара для защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

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Тэги: ООН, КИПР, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОВАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]