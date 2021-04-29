Переговоры по проблеме Кипра не дали результатов - генсек ООН

Новый раунд неформальных переговоров при поддержке ООН между лидерами общин Кипра не привел к каким-либо результатам, заявил в четверг генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Правда в том, что мы еще не нашли достаточно общих точек соприкосновения, чтобы возобновить официальные переговоры по урегулирования кипрского конфликта", - цитируют Гутерриша западные СМИ.

Он отметил, что задача ООН заключается в обеспечении безопасности и благополучия в регионе.

На переговорах присутствовали президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турок-киприотов Эрсин Татар и министры иностранных дел Греции, Турции и Великобритании.

Кипр остается разделенным между греками-киприотами и турками-киприотами с 1974 года, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара для защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.