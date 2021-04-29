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Макроэкономика 29.04.2021 21:20

Инфляция в Германии в апреле ускорилась до максимальных за 2 года 2,1%

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с мартовскими 2% и достигла максимума с апреля 2019 года.

Эксперты в среднем прогнозировали сохранение инфляции на мартовском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в ФРГ в апреле увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики ожидали повышения на 0,4%. В марте рост также составил 0,5%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле повысились на 2% в годовом выражении и на 0,7% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост цен на 1,9% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном.

Стоимость энергоносителей в Германии в апреле подскочила на 7,9%, продуктов питания - на 1,9%, услуги подорожали на 1,6%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]