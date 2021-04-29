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Вертолет NASA в четверг совершит четвертый и самый продолжительный полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в четверг совершит четвертый автономный полет на Красной планете, сообщило NASA.

Вертолет должен будет подняться в 10:12 по времени Восточного побережья США (17:12 мск). Ожидается, что первые данные поступят в Лабораторию реактивного движения в Южной Калифорнии в 13:21 по времени Восточного побережья США (20:21 мск).

"Мы собираемся побить наши собственные рекорды на Марсе, установленные во время третьего полета, - сказал Джонни Лам, дублирующий "пилот" вертолета Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA. - Мы увеличиваем время полета с 80 до 117 секунд и максимальную скорость полета с 2 до 3,5 метров в секунду и более чем вдвое увеличиваем общую дальность".

Испытательный полет начнется с того, что Ingenuity поднимется на высоту пяти метров и затем направится на юг, пролетая над скалами, песками и небольшими кратерами. Во время полета винтокрылый аппарат будет проводить съемку с помощью бортовой камеры. В общей сложности вертолету в четверг предстоит пролететь 133 метра.

После получения данных о результате полета, команда Ingenuity рассмотрит план пятого полета.

Во время третьего полета на Марсе, который состоялся 25 апреля, вертолет установил очередной рекорд, пролетев на высоте пяти метров около 85 метров со скоростью 2 метров в секунду.

В ходе самого первого полета на Марсе вертолет 19 апреля поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд. Во время второго полета, продолжавшегося уже 52 секунды, он выполнил ряд маневров, отклоняясь от курса в сторону на два метра.

Вся операция в четверг будет выполнена автономно на основе команд, которые накануне были направлены на марсоход Perseverance для передачи вертолету Ingenuity.

Работа Ingenuity рассчитана только на 31 день. В оставшийся срок работы на Красной планете ему предстоит совершить еще один полет, в ходе которого он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

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Тэги: США, МАРС, ВЕРТОЛЕТ, ПОЛЕТ


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