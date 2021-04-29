Президент Алиев назначил нового главу ИВ Агсуинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Ровшана Багирова с должности главы Исполнительной власти Лерикского района и назначил его главой Исполнительной власти Агсуинского района.

Тексты обоих распоряжений опубликованы в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков