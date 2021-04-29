Парламент Кыргызстанa заявил о готовности принять незамедлительные меры для разрешения ситуации на границе с Таджикистаном

Депутаты парламента Киргизии готовы к разрешению ситуации на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба законодательного органа республики в четверг.

"Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) во главе со спикером Талантом Мамытовым выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области на законодательном уровне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на заседании в четверг депутаты рассмотрели вопрос о госграницах и заслушали информацию представителей Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, МВД и ряда других государственных органов. В ходе заседания обсуждался также вопрос оказания помощи соотечественникам, проживающим в приграничной зоне.