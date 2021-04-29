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Внутренняя политика 29.04.2021 17:45

Президент Азербайджана назначил Мубариза Аскерова членом Нацсовета по телевидению и радио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мубариза Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Полномочия Аскерова в Нацсовете рассчитаны на 6 лет.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]