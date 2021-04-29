Президент Азербайджана назначил Мубариза Аскерова членом Нацсовета по телевидению и радио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Мубариза Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Полномочия Аскерова в Нацсовете рассчитаны на 6 лет.

Б.Рустамбеков