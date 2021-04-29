Боевые столкновения начались в еще одном приграничном с Таджикистаном районе Киргизии

Боевые столкновения начались в еще одном приграничном с Таджикистаном районе Баткенской области Киргизии - Лейлекском, сообщил в четверг "Интерфаксу" полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

"Два пограничных отряда Киргизии ведут боевые столкновения с таджикской стороной в Лейлекском районе Баткенской области", - сказал Суваналиев.

По его словам, до этого стрельба велась только в Баткенском районе.

"Боевые столкновения с вооруженными силами Таджикистана ведутся вблизи сел Кулунду и Максат. Пока информации о пострадавших нет. Горят погранзаставы после обстрелов с таджикской стороны", - сказал Суваналиев.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 17 человек, один человек погиб от огнестрельного ранения.