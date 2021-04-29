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СНГ 29.04.2021 18:06

Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируется силовыми структурами - МВД Киргизии

Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба МВД Киргизии в четверг.

"Государственная власть принимает все необходимые меры для мирного урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе. Сейчас ситуация напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "сейчас от всех киргизстанцев требуется проявление мудрости и терпения".

"Крайне важно сделать все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию и воздержаться от действий, которые могут привести к негативным последствиям. Призываем всех воздержаться от распространения недостоверной информации и комментариев, которые лишь усугубляют ситуацию", - отметили в пресс-службе.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 17 человек, один - погиб. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ГРАНИЦА, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]