Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируется силовыми структурами - МВД Киргизии

Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба МВД Киргизии в четверг.

"Государственная власть принимает все необходимые меры для мирного урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе. Сейчас ситуация напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "сейчас от всех киргизстанцев требуется проявление мудрости и терпения".

"Крайне важно сделать все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию и воздержаться от действий, которые могут привести к негативным последствиям. Призываем всех воздержаться от распространения недостоверной информации и комментариев, которые лишь усугубляют ситуацию", - отметили в пресс-службе.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 17 человек, один - погиб. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.