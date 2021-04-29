Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем на киргизско-таджикской границе, СМИ сообщают о двух

Число погибших в результате вооруженных столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до двух человек, сообщают в четверг киргизские СМИ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Киргизии Ализу Солтонбекову.

По словам замминистра, на 19:35 (17:35 Баку) общее число пострадавших составляет 24 человека, еще два человека погибли.

Между тем министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил "Интерфаксу", что число пострадавших и погибших выросло до 26 человек. Однако он заявляет, что в результате столкновений на киргизско-таджикской границе погиб один человек, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

"За жизнь одного бьются, сердце ещё бьётся", - сказал он.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.