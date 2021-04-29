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СНГ 29.04.2021 18:41

Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем на киргизско-таджикской границе, СМИ сообщают о двух

Число погибших в результате вооруженных столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до двух человек, сообщают в четверг киргизские СМИ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Киргизии Ализу Солтонбекову.

По словам замминистра, на 19:35 (17:35 Баку) общее число пострадавших составляет 24 человека, еще два человека погибли.

Между тем министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил "Интерфаксу", что число пострадавших и погибших выросло до 26 человек. Однако он заявляет, что в результате столкновений на киргизско-таджикской границе погиб один человек, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

"За жизнь одного бьются, сердце ещё бьётся", - сказал он.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, КОНФЛИКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]