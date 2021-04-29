В США регулятор предложит запретить сигареты с ментолом

Американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) в четверг объявило, что предложит запретить в США сигареты с ментолом, сообщает телеканал CNBC.

"Этими действиями FDA поможет значительно сократить число начинающих курить среди молодежи, увеличит шансы прекращения курения среди уже курящих, а также устранит неравенство в сфере здравоохранения, которое ощущают цветные сообщества, население с низким доходом и представители ЛГБТК+, у всех из которых вероятность использовать эти табачные продукты выше", - сказала глава FDA Джанет Вудкок.

Ментол - последний разрешенный в США ароматизатор для сигарет. По данным FDA, его несоразмерно больше курит молодежь, цветные и бедные люди. Большинство афроамериканцев, по данным регулятора, предпочитают бренды сигарет с ментолом. И наивысший процент рака легких в стране сейчас наблюдается среди чернокожих мужчин.

Телеканал отмечает, что это предложение, вероятно, столкнется с противодействием табачной индустрии. FDA планирует ввести стандарты, запрещающие сигареты с ментолом, в течение следующего года. Также регулятор предложит запретить все ароматизаторы в сигарах.