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Бизнес и законодательство 29.04.2021 19:47

В США регулятор предложит запретить сигареты с ментолом

Американское управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) в четверг объявило, что предложит запретить в США сигареты с ментолом, сообщает телеканал CNBC.

"Этими действиями FDA поможет значительно сократить число начинающих курить среди молодежи, увеличит шансы прекращения курения среди уже курящих, а также устранит неравенство в сфере здравоохранения, которое ощущают цветные сообщества, население с низким доходом и представители ЛГБТК+, у всех из которых вероятность использовать эти табачные продукты выше", - сказала глава FDA Джанет Вудкок.

Ментол - последний разрешенный в США ароматизатор для сигарет. По данным FDA, его несоразмерно больше курит молодежь, цветные и бедные люди. Большинство афроамериканцев, по данным регулятора, предпочитают бренды сигарет с ментолом. И наивысший процент рака легких в стране сейчас наблюдается среди чернокожих мужчин.

Телеканал отмечает, что это предложение, вероятно, столкнется с противодействием табачной индустрии. FDA планирует ввести стандарты, запрещающие сигареты с ментолом, в течение следующего года. Также регулятор предложит запретить все ароматизаторы в сигарах.

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Тэги: США, СИГАРЕТЫ, МЕНТОЛ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]