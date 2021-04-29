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Бизнес и законодательство 29.04.2021 20:52

BMW снизит производство на двух заводах из-за нехватки чипов

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG объявил о корректировке в сторону снижения объемов производства на двух предприятиях - в Великобритании и Германии - в связи с глобальным дефицитом чипов, который продолжает оказывать негативное влияние на всю мировую автомобильную отрасль.

На заводе в британском Оксфорде ряд смен будут сокращены с пятницы по среду, в германском Регенсбурге - в четверг и пятницу. На первом из этих предприятий выпускаются автомобили Mini, на втором - BMW.

"Наша задача состоит в беспрерывном обеспечении заводов комплектующими, - заявил представитель компании агентству Dow Jones. - Мы заказали необходимый объем (полупроводников - прим. ИФ) на 2021 год вовремя и ожидаем, что наши поставщики выполнят заказы в соответствии с контрактом".

BMW в первый раз корректирует объемы выпуска машин из-за глобального дефицита микропроцессоров, который начался в прошлом году и уже вынудил другие автомобильные компании, включая Volkswagen AG, сокращать или приостанавливать производство.

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Тэги: ЕВРОПА, BMW, ПРОИЗВОДСТВО, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]