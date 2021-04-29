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ТЭК 29.04.2021 21:35

Новак и глава Минэкономики ФРГ обсудили сотрудничество в водородных технологиях и потенциальные соглашения в ТЭК

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обсудили перспективы энергетического сотрудничества, в том числе по водородным технологиям, а также потенциальные новые соглашения в области ТЭК, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер.

"Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области водорода. Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали. В этом плане очень надеюсь на подписанное недавно соглашение с Минэнерго России Декларация о намерениях сотрудничества в сфере устойчивой энергетики", - подчеркнул Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.

Также, по мнению Новака, двум странам нужно восстановить сотрудничество в науке. "Можно восстановить проекты в разработке технологий, в этом направлении мы могли бы получить синергетический эффект, учитывая, что сейчас требуется доработка технологий передачи и накопления энергии, производства, хранения и транспортировки новых источников энергии, водорода, оборудования для выработки электроэнергии как на современных газотурбинных установках, так и на основе солнца и ветра. Необходимо также работать по созданию полигонов отработки технологий, проектов. Думаем, что было бы целесообразно возобновить наше соглашение по сотрудничеству в области энергетики, оформить его нашими совместными актами", - добавил Новак.

Также, по словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.

"В том числе над "Северным потоком 2", который является важным инфраструктурным проектом на долгие годы вперед, в котором заинтересованы коммерческие компании. С учетом того, что потребление энергии в мире будет расти, проект важен для Германии и ЕС", - подчеркнул российский вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ТЭК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]