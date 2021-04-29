Глава МИД Белоруссии признал чрезмерность действий властей на протестах, но назвал это адекватной реакций

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что действия властей в поствыборный период иногда были чрезмерными, но это адекватная реакция на немирные протесты, попытку государственного переворота.

"Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно. Но это была адекватная реакция на все немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов. По сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми", - заявил Макей в интервью телеканалу Euronews в четверг.

По словам министра, "на карту была поставлена судьба страны". "И если в этой ситуации поставить судьбу страны на одну чашу весов, а на другую чашу весов... права человека, я убежден, что руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости государственности и суверенитет своей страны. Именно это и сделали белорусские власти", - сказал Макей.

Он констатировал, что у Запада и Минска разные взгляды на ситуацию, которая сложилась в Беларуси в августе 2020 года. "К сожалению, сегодня взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграться, как говорится. Совершенно с другой точки зрения мы воспринимаем события прошлого года", - отметил он.

"К сожалению, на данном этапе я должен признать, что наши отношения с Европейским Союзом, с так называемым коллективным Западом в целом, находятся в кризисной ситуации. Хотя мы всегда рассматривали Европейский Союз как торгового и второго после России экономического партнёра, как источник технологий и инноваций для Беларуси", - сказал Макей.

При этом он отметил, что санкции, которые Евросоюз и другие страны Запада вводят против Беларуси, только способствуют развитию и укреплению интеграции с Россией и на постсоветском пространстве в целом.

"Дело не в том, что Россия помогает режиму оставаться у власти. Нисколько. Наши отношения с Россией продиктованы географическим положением и историей. Россия - наш сосед. Это мощная держава как в экономическом, так и в военном отношении и геополитический игрок на мировой арене. И это объясняет необходимость построения нормальных, дружественных отношений с этой державой", - добавил Макей.

По словам министра, Беларусь заинтересована в укреплении отношений с Россией, прежде всего с торгово-экономической точки зрения.

В Белоруссии уже более 8 месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

В апреле 2021 года в Белоруссии прекратили трансляцию Euronews. Министерство информации исключило телеканал из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в республике.