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Дальнее зарубежье 29.04.2021 20:37

Начался вывод войск стран НАТО из Афганистана - источник

Объявленный ранее вывод вооруженных сил стран НАТО из Афганистана начался, заявил в четверг "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - сообщил собеседник агентства.

"Безопасность наших войск, - продолжил он, - будет главным приоритетом на каждом этапе пути, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от ущерба".

Поэтому, объяснил натовский чиновник, понятно, что "на данном этапе мы не будем вдаваться в операционные подробности, включая численность войск или сроки для отдельных стран".

"Любые атаки талибов во время вывода будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]