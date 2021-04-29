Начался вывод войск стран НАТО из Афганистана - источник

Объявленный ранее вывод вооруженных сил стран НАТО из Афганистана начался, заявил в четверг "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - сообщил собеседник агентства.

"Безопасность наших войск, - продолжил он, - будет главным приоритетом на каждом этапе пути, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от ущерба".

Поэтому, объяснил натовский чиновник, понятно, что "на данном этапе мы не будем вдаваться в операционные подробности, включая численность войск или сроки для отдельных стран".

"Любые атаки талибов во время вывода будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев", - отметил он.