Начался вывод войск стран НАТО из Афганистана - источник

Объявленный ранее вывод вооруженных сил стран НАТО из Афганистана начался, заявил в четверг "Интерфаксу" ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
"В середине апреля союзники по НАТО решили начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к 1 мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - сообщил собеседник агентства.
"Безопасность наших войск, - продолжил он, - будет главным приоритетом на каждом этапе пути, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от ущерба".
Поэтому, объяснил натовский чиновник, понятно, что "на данном этапе мы не будем вдаваться в операционные подробности, включая численность войск или сроки для отдельных стран".
"Любые атаки талибов во время вывода будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод в течение нескольких месяцев", - отметил он.
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