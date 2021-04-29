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Здравоохранение 29.04.2021 22:34

Госдеп США призвал сограждан не ездить в Индию из-за COVID-19

Госдепартамент США призвал американцев по возможности не посещать Индию, где в четверг был зафиксирован очередной антирекорд по скончавшимся от COVID-19 за сутки.

"Не ездите в Индию из-за COVID-19. Проявляйте повышенную бдительность из-за преступности и терроризма", - говорится в предупреждении госдепартамента для туристов.

Семьям американских госслужащих в Индии разрешили по желанию покинуть страну.

Отдельно госдеп предупредил граждан США не ездить в штат Джамму и Кашмир - в связи с терроризмом и гражданскими волнениями. Также американцев попросили избегать десятикилометрового участка на границе Индии и Пакистана, где сохраняется возможность вооруженного конфликта.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 18,3 млн заражений, свыше 204 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИНДИЯ, ПОЕЗДКИ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]