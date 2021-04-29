В перестрелке на киргизско-таджикской границе один гражданин Киргизии погиб и 45 - пострадали, сообщил Минздрав республики

В ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе один гражданин Киргизии погиб и 45 - пострадали, сообщает в четверг Минздрав страны.

"На 22:30 (20:30 Баку) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один погиб", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, 44 пострадавших с огнестрельными ранениями и травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области, один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.