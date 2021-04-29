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СНГ 29.04.2021 20:49

В перестрелке на киргизско-таджикской границе один гражданин Киргизии погиб и 45 - пострадали, сообщил Минздрав республики

В ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе один гражданин Киргизии погиб и 45 - пострадали, сообщает в четверг Минздрав страны.

"На 22:30 (20:30 Баку) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 46 человек, из них один погиб", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, 44 пострадавших с огнестрельными ранениями и травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области, один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]