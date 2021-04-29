Секретари СБ Киргизии и Таджикистана обсудили на встрече в Душанбе урегулирование приграничных вопросов

Секретари Советов безопасности Киргизии и Таджикистана обсудили в Душанбе меры по урегулированию приграничных споров, сообщает пресс-служба президента Киргизии.
"В рамках участия в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ в Душанбе была проведена дополнительная встреча секретаря Совета безопасности Киргизии Рыскельди Мусаева и секретаря Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмутзода, на которой были обсуждены меры по урегулированию приграничных вопросов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что секретариат Совбеза Киргизии опровергает распространяемую в социальных сетях информацию о якобы "захвате отдельных сел, расположенных на территории Баткенской области" на фоне последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы.
"Данная информация является ложной и носит открыто провокационный характер. На данный момент на уровне министерств иностранных дел двух стран достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20:00 (18:00) и отводе военных сил на места прежней дислокации. В этой связи еще раз призываем граждан не доверять непроверенной информации и не распространять недостоверные сведения", - заявил первый заместитель секретаря Совбеза Киргизии Замирбек Надырбеков, которого цитирует пресс-служба.
Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренность о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (18:00) и отводе военных сил на места прежней дислокации. После чего киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
По данным Минздрава Киргизии, в результате двухдневного конфликта один человек погиб, пострадали 45 человек.
По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.
Президент Азербайджана назначил Мубариза Аскерова членом Нацсовета по телевидению и радио
Президент Алиев назначил нового главу ИВ Агсуинского района
Азеришыг направит около 2 млн манатов на прокладку фибероптики в Карабахе
Новак и глава Минэкономики ФРГ обсудили сотрудничество в водородных технологиях и потенциальные соглашения в ТЭК
Инфляция в Германии в апреле ускорилась до максимальных за 2 года 2,1%
BMW снизит производство на двух заводах из-за нехватки чипов
В Нью-Йорке планируют с июля полностью снять антиковидные ограничения
"Индийский" штамм COVID-19 обнаружен в ряде городов Китая - ТВ
В Азербайджане незначительный спад случаев COVID-19, 29 человек скончались
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ