Секретари СБ Киргизии и Таджикистана обсудили на встрече в Душанбе урегулирование приграничных вопросов

Секретари Советов безопасности Киргизии и Таджикистана обсудили в Душанбе меры по урегулированию приграничных споров, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

"В рамках участия в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ в Душанбе была проведена дополнительная встреча секретаря Совета безопасности Киргизии Рыскельди Мусаева и секретаря Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмутзода, на которой были обсуждены меры по урегулированию приграничных вопросов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что секретариат Совбеза Киргизии опровергает распространяемую в социальных сетях информацию о якобы "захвате отдельных сел, расположенных на территории Баткенской области" на фоне последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы.

"Данная информация является ложной и носит открыто провокационный характер. На данный момент на уровне министерств иностранных дел двух стран достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20:00 (18:00) и отводе военных сил на места прежней дислокации. В этой связи еще раз призываем граждан не доверять непроверенной информации и не распространять недостоверные сведения", - заявил первый заместитель секретаря Совбеза Киргизии Замирбек Надырбеков, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренность о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (18:00) и отводе военных сил на места прежней дислокации. После чего киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, в результате двухдневного конфликта один человек погиб, пострадали 45 человек.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.