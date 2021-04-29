Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0618 RUR   0.0229 GBR   2.371 TRY   0.2073

Цена на нефть

28.04 $/bbl   WTI 63.86 0.92 Brent 67.27 0.85

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.04.2021 20:55

Секретари СБ Киргизии и Таджикистана обсудили на встрече в Душанбе урегулирование приграничных вопросов

Секретари Советов безопасности Киргизии и Таджикистана обсудили в Душанбе меры по урегулированию приграничных споров, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

"В рамках участия в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ в Душанбе была проведена дополнительная встреча секретаря Совета безопасности Киргизии Рыскельди Мусаева и секретаря Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмутзода, на которой были обсуждены меры по урегулированию приграничных вопросов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что секретариат Совбеза Киргизии опровергает распространяемую в социальных сетях информацию о якобы "захвате отдельных сел, расположенных на территории Баткенской области" на фоне последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы.

"Данная информация является ложной и носит открыто провокационный характер. На данный момент на уровне министерств иностранных дел двух стран достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20:00 (18:00) и отводе военных сил на места прежней дислокации. В этой связи еще раз призываем граждан не доверять непроверенной информации и не распространять недостоверные сведения", - заявил первый заместитель секретаря Совбеза Киргизии Замирбек Надырбеков, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренность о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (18:00) и отводе военных сил на места прежней дислокации. После чего киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, в результате двухдневного конфликта один человек погиб, пострадали 45 человек.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, СОВБЕЗ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Три человека погибли в результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана Кыргызстан и Таджикистан стягивают дополнительные военные силы по всему периметру границы Власти Киргизии сообщают об обострении ситуации на границе с Таджикистаном Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана из-за действий таджикских пастухов Киргизия и Таджикистан договорились активизировать работу по определению линии государственной границы на ряде участков Киргизия может пойти на обмен территориями с Таджикистаном для решения вопросов границы - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]