Несколько приграничных сел в Киргизии подверглись обстрелу со стороны Таджикистана - источник

Таджикская сторона дважды нарушила договоренности о прекращении огня на границе с Киргизией, из гранатомета была обстреляна школа в селе Кулунду, из БТР был открыт огонь в направлении села Борбордук Баткенской области, сообщил "Интерфаксу" источник в киргизских силовых структурах.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня и отводе сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из БТР в направлении села Борбордук и обстреляла из гранатомета школу в селе Кулунду", - сообщил собеседник агентства в четверг.
Источник добавил, что киргизские села Арка и Арка-2 также подверглись обстрелу из гранатометов.
По его словам, в местностях Катта-Туз и Акчечек Лейлекского района Баткенской области перестрелка прекращена.
"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная", - сказал он.
Официальной информацией силовых структур Киргизии по этому поводу "Интерфакс" не располагает.
Между тем пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова сообщила "Интерфаксу", что из приграничной зоны эвакуировано более 1 тыс. человек.
"Сегодня вечером началась эвакуация жителей приграничных сел Лейлекского района. Из Баткенского района уже эвакуировано более 1 тыс. тыс. человек", - сказала Бердикулова.
Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренности о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (17:00 мск) и отводе военных к местам прежней дислокации. После этого киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 46 человек. Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем, СМИ сообщают о двух.
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