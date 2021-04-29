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СНГ 29.04.2021 21:03

Несколько приграничных сел в Киргизии подверглись обстрелу со стороны Таджикистана - источник

Таджикская сторона дважды нарушила договоренности о прекращении огня на границе с Киргизией, из гранатомета была обстреляна школа в селе Кулунду, из БТР был открыт огонь в направлении села Борбордук Баткенской области, сообщил "Интерфаксу" источник в киргизских силовых структурах.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня и отводе сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из БТР в направлении села Борбордук и обстреляла из гранатомета школу в селе Кулунду", - сообщил собеседник агентства в четверг.

Источник добавил, что киргизские села Арка и Арка-2 также подверглись обстрелу из гранатометов.

По его словам, в местностях Катта-Туз и Акчечек Лейлекского района Баткенской области перестрелка прекращена.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная", - сказал он.

Официальной информацией силовых структур Киргизии по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

Между тем пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова сообщила "Интерфаксу", что из приграничной зоны эвакуировано более 1 тыс. человек.

"Сегодня вечером началась эвакуация жителей приграничных сел Лейлекского района. Из Баткенского района уже эвакуировано более 1 тыс. тыс. человек", - сказала Бердикулова.

Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренности о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (17:00 мск) и отводе военных к местам прежней дислокации. После этого киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 46 человек. Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем, СМИ сообщают о двух.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СЕЛА, ТАДЖИКИСТАН, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]