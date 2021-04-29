Три человека погибли в результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана

В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли три гражданина Киргизии, сообщает в четверг Минздрав страны.
"На 23:30 (21:30 по Баку) зарегистрировано три летальных случая: два в Баткенской областной больнице, один в Лейлекском районе Баткенской области - девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу", - сообщили в Минздраве. Ранее сообщалось об одном погибшем.
По данным медиков, число пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 51 человека.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
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