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Это интересно 29.04.2021 23:21

В Португалии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

В Португалии в четверг открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, сообщают европейские СМИ.

Мост расположен на высоте 175 метров над рекой Пайва на севере Португалии. Конструкцию возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро.

Протяженность моста - 516 метров, это рекордная длина для подвесного пешеходного моста. Предыдущим рекордсменом считался мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах. Длина этого швейцарского моста - 494 метра.

В воскресенье состоится официальная церемония открытия португальского моста. Однако, как отмечается в сообщениях, местные жители уже им пользуются.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, МОСТ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]