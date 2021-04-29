В Португалии открылся самый длинный в мире подвесной пешеходный мост

В Португалии в четверг открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, сообщают европейские СМИ.

Мост расположен на высоте 175 метров над рекой Пайва на севере Португалии. Конструкцию возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро.

Протяженность моста - 516 метров, это рекордная длина для подвесного пешеходного моста. Предыдущим рекордсменом считался мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах. Длина этого швейцарского моста - 494 метра.

В воскресенье состоится официальная церемония открытия португальского моста. Однако, как отмечается в сообщениях, местные жители уже им пользуются.