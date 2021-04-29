Число пострадавших в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе возросло до 84 человек, сообщили в Бишкеке

Число пострадавших граждан Киргизии в результате перестрелки на границе с Таджикистаном достигло 84 человек, сообщает в пятницу Минздрав Киргизии.

По данным на "00:00 (22:00 по Баку) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 84 человек", сообщили в Минздраве.

Зарегистрировано три летальных случая, в том числе погибла девочка 2008 года рождения.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.