Число пострадавших в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе возросло до 84 человек, сообщили в Бишкеке

Число пострадавших граждан Киргизии в результате перестрелки на границе с Таджикистаном достигло 84 человек, сообщает в пятницу Минздрав Киргизии.
По данным на "00:00 (22:00 по Баку) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 84 человек", сообщили в Минздраве.
Зарегистрировано три летальных случая, в том числе погибла девочка 2008 года рождения.
Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
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