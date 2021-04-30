ВОЗ предупреждает европейские страны о возможном росте заболеваемости COVID-19 при поспешном снятии ограничений

В ВОЗ считают, что слишком поспешное снятие ограничительных мер в Европе, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, может привести к вспышке заболеваемости, сообщают западные СМИ.
По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, многие страны Европы планируют на этой неделе начать смягчать ограничения, несмотря на то, что прирост новых случаев только начал снижаться.
Он указал, что слишком быстрое снятие ограничительных мер может привести к "сильному шторму в любой стране".
"Индийский сценарий может повториться где угодно", - добавил он, имея в виду чрезвычайно сложную эпидемиологическую ситуацию в Индии, где последнюю неделю регистрируют рекордные показатели заболеваемости, а больницы переполнены.
Клюге добавил, что к настоящему моменту 16% населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.
В середине апреля глава европейского подразделения ВОЗ заявил, что в Европе смертность среди людей пожилого возраста после заражения коронавирусом COVID-19 достигла самого низкого уровня с начала пандемии. Он связал это с кампаниями по вакцинации людей, находящихся в этой группе риска.
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