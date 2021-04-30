В Генпрокуратуре Киргизии заявили о запланированной провокации таджикской стороны и о вторжении на киргизскую территорию

В Генпрокуратуре Киргизии заявили о нарушении таджикской стороной договора между странами о добрососедских и партнерских отношениях, а также о запланированной провокации и вторжении на киргизскую территорию.

"В нарушение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан договора о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства, военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Кыргызской Республики, нарушая суверенитет и целостность Кыргызстана, вероломно вторглись на территорию нашей страны", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном сайте в четверг.

В прокуратуре заявили, что "в действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений".

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 84 человека, трое, в том числе 12-летняя девочка, погибли.