ЕС призывает скорее назначить дату палестинских выборов, в том числе в Восточном Иерусалиме

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил разочарование решением палестинского руководства отсрочить всеобщие выборы и призвал Израиль помочь провести их в Восточном Иерусалиме.

Накануне глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил о решении отложить выборы, поскольку Израиль не предоставил гарантий по поводу голосования в Иерусалиме.

"Решение отложить запланированные палестинские выборы, включая парламентские, изначально намеченные на 22 мая, вызывает глубокое разочарование", - заявил в пятницу глава европейской дипломатии.

"Новая дата выборов должна быть незамедлительно назначена", - подчеркнул Боррель.

"Мы вновь призываем Израиль оказать содействие в проведении таких выборов на всей палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", - сказал Боррель.

Палестинский лидер в январе этого года издал указ о проведении первых за последние 15 лет всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Парламентские выборы были назначены на 22 мая, а президентские - на 31 июля.

Однако власти Израиля отказываются разрешить проведение палестинских выборов в Восточном Иерусалиме.

Накануне зампредседателя движения ФАТХ Махмуд Алул заявил, что проведение выборов без голосования в Иерусалиме было бы предательством.

Организация голосования в Иерусалиме - это вопрос суверенитета, добавил Алул.