В Мумбаи на несколько дней приостанавливают вакцинацию от COVID-19 из-за дефицита вакцин

В индийском городе Мумбаи с пятницы на три дня закрывают все вакцинационные центры из-за нехватки вакцин от COVID-19, сообщили местные власти.
"Из-за отсутствия запасов вакцины вакцинацию не будут проводить ни в одном государственном или частном вакцинационном центре в течение следующих трех дней (30 апреля - 2 мая)", - говорится в сообщении мэрии Мумбаи, опубликованном в твиттере.
"Прилагаются все усилия для того, чтобы пополнить запасы и возобновить вакцинацию", - отмечается в сообщении.
Такое решение принято на фоне очередного рекордного суточного показателя заражений коронавирусом - за последние 24 часа в стране, по данным индийского Минздрава, выявили свыше 386 тыс. новых заражений. Также за последние сутки зарегистрировали около 3,5 тыс. летальных исходов среди инфицированных, что является максимальным показателем за время пандемии.
Как отмечают СМИ, по мнению индийских медицинских экспертов, реальные показатели заражаемости COVID-19 и связанной с коронавирусом смертности в стране в действительности выше в 5-10 раз.
В то же время, ранее на этой неделе индийская газета Times of India со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщало, что Индия вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса.
"Это очередное значительное достижение - Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней", - констатирует министерство.
Согласно его статистике, почти 60% прививок сделаны жителям штатов Махараштра, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Западная Бенгалия, Карнатака, Мадхья-Прадеш и Керала.
Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.
При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.
Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 18,7 млн заражений, более 208 тыс. инфицированных скончались.
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