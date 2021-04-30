ЦБ Азербайджана прогнозирует профицит платежного баланса по итогам 2021г

Центральный банк Азербайджана по итогам 2021 года ожидает профицит счета текущих операций платежного баланса, заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

«Продолжающиеся положительные тренды позволяют прогнозировать к концу 2021 года восстановление профицита платежного баланса», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

Глава ЦБА отметил, что согласно обновленным прогнозам МВФ, рост мировой экономики составит 6%, что на 0,5 п.п. выше предыдущего прогноза. Это объясняется проводимой по всему миру вакцинацией от коронавируса и ожидаемыми результатами.

Кроме того, по словам Рустамова, восстановление глобальной активности на фоне соглашения ОПЕК+ активно поддерживает рост спроса на нефтяном рынке.

«С начала 2021 года средняя цена на нефть марки Brent превысила $62 за баррель, и, согласно прогнозам международных организаций, в оставшийся период 2021 года сохранится ближе к данному уровню», - сказал Рустамов.

Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год.

Средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее.

А.Мамедов