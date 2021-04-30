Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильная, ЦБ не осуществляет интервенций – Рустамов

Ситуация на валютном рынке Азербайджана остается стабильной, заявил председатель Центрального банка страны Эльман Рустамов.

«Несмотря на некоторый рост спроса на иностранную валюту, как наличную, так и безналичную в январе 2021 года, в настоящее время ситуация на валютном рынке страны остается стабильной», - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Глава ЦБА отметил, что в прошедший период ГНФАР продал банкам иностранной валюты на $140 млн меньше запланированного объема.

«Это показывает, что валютный рынок страны остается сбалансированным, и на курс маната нет никакого давления. ЦБА не осуществляет никакой интервенции на рынке», - добавил Рустамов.

Комментируя вопрос об ограничениях на продажу инвалюты в банках, Рустамов отметил, что ЦБА не утверждал никаких регулятивных требований к банкам, и эти ограничения могут быть вызваны внутренними требованиями самих банков.

А.Мамедов