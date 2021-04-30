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Макроэкономика 30.04.2021 13:45

Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильная, ЦБ не осуществляет интервенций – Рустамов

Ситуация на валютном рынке Азербайджана остается стабильной, заявил председатель Центрального банка страны Эльман Рустамов.

«Несмотря на некоторый рост спроса на иностранную валюту, как наличную, так и безналичную в январе 2021 года, в настоящее время ситуация на валютном рынке страны остается стабильной», - сказал Рустамов в пятницу на пресс-конференции.

Глава ЦБА отметил, что в прошедший период ГНФАР продал банкам иностранной валюты на $140 млн меньше запланированного объема.

«Это показывает, что валютный рынок страны остается сбалансированным, и на курс маната нет никакого давления. ЦБА не осуществляет никакой интервенции на рынке», - добавил Рустамов.

Комментируя вопрос об ограничениях на продажу инвалюты в банках, Рустамов отметил, что ЦБА не утверждал никаких регулятивных требований к банкам, и эти ограничения могут быть вызваны внутренними требованиями самих банков.

А.Мамедов

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Тэги: МАНАТ, ДОЛЛАР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]