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Бизнес и законодательство 30.04.2021 14:11

ЦБА рассчитывает в мае завершить межведомственные обсуждения по проекту закона о платежных услугах и системах

Центральный банк продолжает межведомственные обсуждения по проекту закона «О платежных услугах и платежных система», заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Кямаля Гурбанова.

«Мы уже завершили обсуждения с министерствами финансов, а также транспорта связи и высоких технологий. Но в проект есть ряд открытых вопросов, и в настоящее время продолжаются обсуждения с Государственной налоговой службой и министерством юстиции», - сказала Гурбанова в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По ее словам, обсуждения по проекту планируется завершить в конце мая, после чего готовый законопроект будет передан в соответствующие инстанции.

Принятие закона «О платежных услугах и платежных система» позволит увеличить конкурентоспособность компаний, представляющих различные платежные услуги, а также расширить им выход к финансовым инструментам. Кроме того это позволит применять в Азербайджане открытый банкинг, а также позволит финтех компаниям активно участвовать в платежной экосистеме страны.

А.Мамедов

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Тэги: ПЛАТЕЖИ, СИСТЕМА, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]