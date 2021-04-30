ЦБА рассчитывает в мае завершить межведомственные обсуждения по проекту закона о платежных услугах и системах

Центральный банк продолжает межведомственные обсуждения по проекту закона «О платежных услугах и платежных система», заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана Кямаля Гурбанова.
«Мы уже завершили обсуждения с министерствами финансов, а также транспорта связи и высоких технологий. Но в проект есть ряд открытых вопросов, и в настоящее время продолжаются обсуждения с Государственной налоговой службой и министерством юстиции», - сказала Гурбанова в пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По ее словам, обсуждения по проекту планируется завершить в конце мая, после чего готовый законопроект будет передан в соответствующие инстанции.
Принятие закона «О платежных услугах и платежных система» позволит увеличить конкурентоспособность компаний, представляющих различные платежные услуги, а также расширить им выход к финансовым инструментам. Кроме того это позволит применять в Азербайджане открытый банкинг, а также позволит финтех компаниям активно участвовать в платежной экосистеме страны.
А.Мамедов
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