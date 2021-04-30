Иран обеспокоен столкновениями на таджикско-киргизской границе, готов содействовать прогрессу мирных переговоров двух сторон

Тегеран готов помочь Таджикистану и Киргизии в урегулировании путем мирных переговоров конфликта на границе, заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Иран обеспокоен столкновениями на таджикско-киргизской границе и готов содействовать прогрессу мирных переговоров двух сторон", - приводят иранские СМИ слова Хатибзаде.
28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.
29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.
По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших 20 пограничников. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.
Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.
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