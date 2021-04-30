Вопрос о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена "на полях" саммита G7 или встречи государств-членов НАТО в Великобритании и Бельгии не обсуждается, заявили в Кремле.

"Мы не участвуем в работе "семерки", мы не участвуем в работе НАТО, соответственно, вы понимаете все абсолютно правильно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли саммит РФ - США быть увязан с поездками Байдена в Лондон и Брюссель.