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СНГ 30.04.2021 14:15

Встреча Путина и Байдена "на полях" саммита G7 или саммита НАТО невозможна - Песков

Вопрос о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена "на полях" саммита G7 или встречи государств-членов НАТО в Великобритании и Бельгии не обсуждается, заявили в Кремле.

"Мы не участвуем в работе "семерки", мы не участвуем в работе НАТО, соответственно, вы понимаете все абсолютно правильно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли саммит РФ - США быть увязан с поездками Байдена в Лондон и Брюссель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]