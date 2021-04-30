Глава молдавского правительства вакцинировался китайской вакциной

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой объявил в пятницу в социальных сетях, что вакцинировался от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

"Я твердо верю, что иммунизация - это единственный и самый быстрый способ вернуться к нормальной жизни", - заявил Чокой, разместив фотографии из центра вакцинации.

Накануне президент Молдавии Майя Санду пообещала, что в скором времени будет закуплена крупная партия вакцины AstraZeneca.

"Все желающие смогут получить доступ к вакцинации. Тогда я тоже привьюсь этой вакциной", - сказала Санду.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет вакцинироваться российским "Sputnik V".

Молдавия получила более 600 тыс. доз вакцин. Это 266 400 доз AstraZeneca (204 000 в качестве гуманитарной помощи от Румынии и 62 400 доз через платформу COVAX), 24 500 доз вакцины Pfizer-BioNTech через платформу COVAX и 2000 доз Sinopharm в качестве помощи от ОАЭ.

Кроме того, в субботу Молдавия получила в качестве гуманитарной помощи от России 71 тыс. доз вакцины "Sputnik V", из которых 31 тыс. доз отправлены в Приднестровье. В пятницу вечером в Молдавию будет доставлена из России еще одна партия, которая будет включать второй компонент вакцины "Sputnik V".

Кампания по вакцинации в Молдавии стартовала 2 марта. До сих пор вакцинировано чуть менее 145 тыс. человек, из которых вторую дозу получили только около 20 тыс. человек.

За время пандемии в Молдавии зарегистрировано более 250 508 случаев заражения коронавирусом, 239 399 человек вылечились, а 5795 - скончалось.