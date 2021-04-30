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В ООН осудили применение в Чаде боевых патронов против протестующих

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность непропорциональным применением силы в Чаде против демонстрантов и призвали военные власти соблюдать права человека, включая право на жизнь

"Мы глубоко обеспокоены явно непропорциональным применением силы, в том числе использованием боевых патронов, армией и силами безопасности в ходе протестов на этой неделе в Чаде", - говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя УВКПЧ ООН Марты Хуртадо.

В особенности, по ее словам, это касается действий сил безопасности в ходе имевших место 27 апреля акций протестов в столице Чада Нджамене и во втором по величине городе страны Мунду, когда шесть человек погибли и многие получили ранения. Кроме того, по имеющимся данным, были арестованы свыше 700 человек.

"В свете того, что в ближайшие дни могут пройти новые акции протеста и всеобщие забастовки, мы настаиваем, чтобы власти Чада оставались приверженными своим международным обязательствам защищать права человека, включая право на жизнь, а также содействовали реализации права на свободные и мирные собрания и митинги", - отметила Хуртадо

Она также заявила о необходимости выпустить на свободу "всех тех, кто был задержан в ходе акций в защиту права на митинги и собрания".

Ранее в апреле военные после гибели 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет сын погибшего президента генерал Махамат Идрис Деби.

Военные власти объявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.

Утром 27 апреля в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета.

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Тэги: ООН, ЧАД, НАСИЛИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]