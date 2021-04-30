В ООН осудили применение в Чаде боевых патронов против протестующих

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность непропорциональным применением силы в Чаде против демонстрантов и призвали военные власти соблюдать права человека, включая право на жизнь
"Мы глубоко обеспокоены явно непропорциональным применением силы, в том числе использованием боевых патронов, армией и силами безопасности в ходе протестов на этой неделе в Чаде", - говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя УВКПЧ ООН Марты Хуртадо.
В особенности, по ее словам, это касается действий сил безопасности в ходе имевших место 27 апреля акций протестов в столице Чада Нджамене и во втором по величине городе страны Мунду, когда шесть человек погибли и многие получили ранения. Кроме того, по имеющимся данным, были арестованы свыше 700 человек.
"В свете того, что в ближайшие дни могут пройти новые акции протеста и всеобщие забастовки, мы настаиваем, чтобы власти Чада оставались приверженными своим международным обязательствам защищать права человека, включая право на жизнь, а также содействовали реализации права на свободные и мирные собрания и митинги", - отметила Хуртадо
Она также заявила о необходимости выпустить на свободу "всех тех, кто был задержан в ходе акций в защиту права на митинги и собрания".
Ранее в апреле военные после гибели 68-летнего президента Идриса Деби заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет сын погибшего президента генерал Махамат Идрис Деби.
Военные власти объявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы.
Утром 27 апреля в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета.
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