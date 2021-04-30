Бронирование заграничных летних отпусков в ФРГ сократилось на 80%

Бронирование отпусков на лето 2021 года сокращено в Германии на 80% по причине распространения коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (Deutscher Reiseverband DRV) Керстин Хайнен.

"Дела у отрасли идут плохо, лучше не становится. Уровень бронирования на лето 2021 года сократился на 80%, путешествий бронируется очень мало", - сказала Хайнен.

По ее словам, немцы в основном бронируют поездки в Грецию, Испанию и Турцию.

Хайнен отметила, что интерес к теме отпуска у немцев очень большой. "Они хотят в отпуск, хотят куда-то поехать. Но сейчас пока никто не понимает, как это может быть организовано", - сказала собеседница агентства.

Большие надежды в союзе возлагают на программы вакцинации от коронавируса. "Мы ожидаем от правительства, что помимо прививок речь наконец-то пойдет и о концепции в сфере туризма", - заявила Хайнен. Пока этого не произошло и решения, как отрасли функционировать дальше, пока нет.

По данным DRV, в 2019 году, который стал рекордным для туристической отрасли ФРГ, на путешествия граждане потратили 69,5 млрд евро. В 2020 году, когда распространился коронавирус, на поездки было потрачено около 32 млрд евро.