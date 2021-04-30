Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0602 RUR   0.0227 GBR   2.3716 TRY   0.2067

Цена на нефть

29.04 $/bbl   WTI 65.01 1.15 Brent 68.56 1.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.04.2021 21:36

Бронирование заграничных летних отпусков в ФРГ сократилось на 80%

Бронирование отпусков на лето 2021 года сокращено в Германии на 80% по причине распространения коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Немецкого союза туриндустрии (Deutscher Reiseverband DRV) Керстин Хайнен.

"Дела у отрасли идут плохо, лучше не становится. Уровень бронирования на лето 2021 года сократился на 80%, путешествий бронируется очень мало", - сказала Хайнен.

По ее словам, немцы в основном бронируют поездки в Грецию, Испанию и Турцию.

Хайнен отметила, что интерес к теме отпуска у немцев очень большой. "Они хотят в отпуск, хотят куда-то поехать. Но сейчас пока никто не понимает, как это может быть организовано", - сказала собеседница агентства.

Большие надежды в союзе возлагают на программы вакцинации от коронавируса. "Мы ожидаем от правительства, что помимо прививок речь наконец-то пойдет и о концепции в сфере туризма", - заявила Хайнен. Пока этого не произошло и решения, как отрасли функционировать дальше, пока нет.

По данным DRV, в 2019 году, который стал рекордным для туристической отрасли ФРГ, на путешествия граждане потратили 69,5 млрд евро. В 2020 году, когда распространился коронавирус, на поездки было потрачено около 32 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]