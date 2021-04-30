ООН выразила готовность помочь Киргизии и Таджикистану в урегулировании пограничного конфликта

ООН готова оказать помощь Киргизии и Таджикистану в реализации достигнутых между ними договоренностей по мирному урегулированию пограничного конфликта, сообщила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.
"Агентства ООН готовы оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ", - сказала Герман, слова которой передает пресс-служба МИД.
По ее данным, Герман приветствовала договоренности между сторонами о прекращении огня и подписании протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана.
"Герман сообщила, что Генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Киргизией и Таджикистаном. Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов", - говорится в сообщении МИД.
Глава МИД Киргизии выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов в ходе перестрелки.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погибли.
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