ООН выразила готовность помочь Киргизии и Таджикистану в урегулировании пограничного конфликта

ООН готова оказать помощь Киргизии и Таджикистану в реализации достигнутых между ними договоренностей по мирному урегулированию пограничного конфликта, сообщила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман в ходе телефонного разговора с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

"Агентства ООН готовы оказать техническую помощь сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ", - сказала Герман, слова которой передает пресс-служба МИД.

По ее данным, Герман приветствовала договоренности между сторонами о прекращении огня и подписании протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана.

"Герман сообщила, что Генеральный секретарь ООН внимательно следит за событиями на границе между Киргизией и Таджикистаном. Штаб-квартире ООН также известно о достигнутой между странами договоренности о прекращении огня. ООН призывает обе стороны продолжить прямые переговоры для мирного урегулирования любых нерешенных вопросов", - говорится в сообщении МИД.

Глава МИД Киргизии выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов в ходе перестрелки.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 погибли.