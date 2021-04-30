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Дальнее зарубежье 30.04.2021 23:06

Госсекретарь США Блинкен посетит Киев 5-6 мая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом, говорится в сообщении представителя Госдепартамента Нэда Прайса, распространенном в пятницу.

"Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом (Владимиром) Зеленским, министром иностранных дел (Дмитрием) Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.

Блинкен также "будет поощрять дальнейший прогресс в программе институциональной реформы Украины, в частности в борьбе с коррупцией, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", добавил Прайс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.

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Тэги: УКРАИНАСША, ГОССЕКРЕТАРЬ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]