Госсекретарь США Блинкен посетит Киев 5-6 мая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 мая прибудет в Киев с двухдневным визитом, говорится в сообщении представителя Госдепартамента Нэда Прайса, распространенном в пятницу.
"Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом (Владимиром) Зеленским, министром иностранных дел (Дмитрием) Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.
Блинкен также "будет поощрять дальнейший прогресс в программе институциональной реформы Украины, в частности в борьбе с коррупцией, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", добавил Прайс.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи с Блинкеном планирует обсудить помощь, которую США могут предоставить Украине в процессе проведения реформ, а также ряд экономических вопросов, особенно в энергетической сфере.
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