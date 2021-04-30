СД Газпрома 20 мая рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 2020г

Совет директоров ПАО "Газпром" 20 мая рассмотрит рекомендации годовому собранию относительно размера дивидендов за 2020 год, сообщил эмитент.
Правление "Газпрома" уже рекомендовало выплатить по итогам 2020 года дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию (за счет нераспределенной прибыли). Объем дивидендных выплат может составить 297,1 млрд руб.
Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов уже прокомментировал: "Такой объем дивидендов, вероятно, будет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года".
"Сильные операционные результаты "Газпрома" в I квартале 2021 года и положительная динамика рынков газа и нефти позволяют нам уже по итогам 2020 года, с опережением графика на целый год, перейти к выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО", - говорится в комментарии Садыгова, распространенном компанией.
Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).
Максимального размера дивиденды "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию, за 2019 год ПАО выплатило по 15,24 рубля на акцию.
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