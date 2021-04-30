Начальники генштабов России и Армении обсудили двустороннее военное сотрудничество

Начальник главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян в пятницу в Москве встретился с российским коллегой Валерием Герасимовым.
"На встрече обсуждены ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
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