Начальники генштабов России и Армении обсудили двустороннее военное сотрудничество

Начальник главного штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян в пятницу в Москве встретился с российским коллегой Валерием Герасимовым.

"На встрече обсуждены ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.