Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу президентов РФ и США

Возможность проведения встречи президентов РФ и США обсудили в пятницу в ходе переговоров по телефону секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США", - сообщил Совбез РФ.

Переговоры прошли по инициативе американской стороны, сказали в пресс-службе СБ РФ.

Ранее в пятницу стало известно, что федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц в ходе телефонный разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве места возможной российско-американской встречи на высшем уровне.

В опубликованном в пятницу интервью газете "Аргументы и факты" Патрушев заявил, что введение антироссийских санкций и "подобные демарши" со стороны США сужают возможности для налаживания диалога Москвы с Вашингтоном.

"С каждым подобным демаршем реальных возможностей для сотрудничества с США становится все меньше. (...) Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество", - сообщил Патрушев.

Он заявил, что с уважением относится к заявлениям Белого дома о готовности наладить отношения с РФ, "однако предпочитаем верить делам, а не словам".

Предыдущий раз Совбез РФ сообщал о телефонных переговорах Патрушева и Салливана 19 апреля.

По итогам того разговора пресс-служба СБ РФ сообщила, что Патрушев заявил Салливану, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против России, основываясь на бездоказательных обвинениях.

"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций", - сообщил СБ РФ 19 апреля.