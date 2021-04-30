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Здравоохранение 30.04.2021 19:02

В Азербайджане продолжается спад случаев COVID-19, 27 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 196 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 319,109 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1392 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 27 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 517.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 289,46 тыс. человек (+2 162 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 132 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 319 тестов на коронавирус (накануне 11 756 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 241,186 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]