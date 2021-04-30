В Азербайджане продолжается спад случаев COVID-19, 27 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 196 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 319,109 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1392 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 27 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 517.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 289,46 тыс. человек (+2 162 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 25 тыс. 132 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 319 тестов на коронавирус (накануне 11 756 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 241,186 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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