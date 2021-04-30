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ТЭК 30.04.2021 19:14

Нефть дешевеет, но завершает неделю и месяц в "плюсе", Brent - $67,28 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать рост по итогам текущей недели и месяца.

Как отмечает MarketWatch, Brent по итогам текущей неделе может подняться на 1,2%, WTI - на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может составить 6,7% и 7,8% соответственно.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 в пятницу составляет $67,28 за баррель, что на $1,28 (1,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,41 за баррель, что на $1,6 (2,46%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Давление на рынок в пятницу оказывают данные о замедлении роста деловой активности в Китае, а также ситуация с коронавирусом в Индии.

"Более слабые, чем ожидалось, данные индекса деловой активности (PMI) производственного сектора Китая негативно сказались на настроениях", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг, которую цитирует S&P Global Platt.

Тем временем в Индии за минувшие сутки были выявлены рекордные 386,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

"Кризис COVID в Индии, которая является третьим крупнейшим в мире импортером нефти, продолжает усугубляться, и, в сущности, нет признаков его спада", - сказала аналитик Oanda Софи Гриффитс, которую цитирует MarketWatch.

Давление на рынок также оказывают опасения по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в других странах, включая Японию и Бразилию, говорят аналитики ANZ, отмечая возможное ухудшение спроса в обеих странах на фоне вспышки заболеваемости и новых ограничений.

Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные по американскому ВВП, признаки восстановления спроса в США, Китае и европейских странах. Помимо этого, состоялось заседание ОПЕК+, по итогам которого участники подтвердили принятое 1 апреля решение о постепенном наращивании добычи.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]