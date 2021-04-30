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Дальнее зарубежье 30.04.2021 23:25

Работавшие на военных США афганцы надеются получить убежище после вывода войск

Афганские подрядчики войск США опасаются, что их жизни окажутся в опасности после вывода американских военных из страны и потому - надеются получить убежище в другой стране, сообщает телеканал "Толо".

Так, в пятницу по меньшей мере 50 подрядчиков собрались на площади в Кабуле. Они заявили, что правительству США нужно обратить внимание на угрозы, с которыми они сталкиваются уже сейчас или столкнутся после ухода иностранных сил. Многие призывают администрацию президента Джо Байдена вывезти их из Афганистана и предоставить основания для убежища в европейских странах или в США.

"Этим людям должны дать безопасное убежище. Они заслуживают специальной визы. Это их право", - сказал Ширин Ага Джафари, переводчик американских военных в Афганистане.

Некоторые показывают письма с угрозами, которые они получили от движения "Талибан".

"Какова будет наша судьба? Очевидно, смерть. Мы столкнемся с жесткими условиями, если нас не заберут из страны", - заявил Мохаммед Ариф Ахмаджай, работавший с военными США последние 10 лет.

По его словам, талибы угрожали ему смертью более десяти раз.

По данным военной газеты Stars and Stripes, после вывода войск США из Афганистана в стране останется по меньшей мере 18 тыс. их подрядчиков.

В четверг ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе сообщил "Интерфаксу" о начале вывода войск стран НАТО из Афганистана.

Администрация американского президента Джо Байдена собиралась начать выводить военных из Афганистана до 1 мая и закончить к 11 сентября.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с движением "Талибан". Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВЫВОД, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]