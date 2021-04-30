Президент Киргизии Садыр Жапаров в обращении к гражданам пообещал мирное и скорое решение пограничных вопросов с Таджикистаном, заявил, что беспорядки спровоцировали "некоторые силы", сообщает пресс-служба киргизского лидера в пятницу.

"Только что прошли двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Мы договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры. Вместе с тем я прошу их не поддаваться эмоциям. Мы все решим мирным путем", - заявил Жапаров, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, несмотря на усилия по поддержанию мира и стабильности, "некоторые силы" спровоцировали беспорядки на киргизско-таджикской границе.

"Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта", - отметил он.

Глава государства заявил, что вопрос определения границ требует большой предусмотрительности и усердий как со стороны народа, так и со стороны руководителей.

"Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров", - подчеркнул Жапаров.

"Мы не только соседи, но и несем ответственность за принадлежащие нам природные ресурсы. В частности, я говорю о водном вопросе. Потому что Кыргызстан и Таджикистан являются ведущими странами по владению ресурсами чистой воды", - сказал киргизский лидер.

Жапаров отметил, что вооруженное столкновение привело к человеческим жертвам и экономическому ущербу.

"Обе стороны понесли большие потери. Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить. Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает. Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру", - добавил президент.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.