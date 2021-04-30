Президент Киргизии Садыр Жапаров в обращении к гражданам пообещал мирное и скорое решение пограничных вопросов с Таджикистаном, заявил, что беспорядки спровоцировали "некоторые силы", сообщает пресс-служба киргизского лидера в пятницу.
"Только что прошли двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Мы договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры. Вместе с тем я прошу их не поддаваться эмоциям. Мы все решим мирным путем", - заявил Жапаров, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, несмотря на усилия по поддержанию мира и стабильности, "некоторые силы" спровоцировали беспорядки на киргизско-таджикской границе.
"Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта", - отметил он.
Глава государства заявил, что вопрос определения границ требует большой предусмотрительности и усердий как со стороны народа, так и со стороны руководителей.
"Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров", - подчеркнул Жапаров.
"Мы не только соседи, но и несем ответственность за принадлежащие нам природные ресурсы. В частности, я говорю о водном вопросе. Потому что Кыргызстан и Таджикистан являются ведущими странами по владению ресурсами чистой воды", - сказал киргизский лидер.
Жапаров отметил, что вооруженное столкновение привело к человеческим жертвам и экономическому ущербу.
"Обе стороны понесли большие потери. Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить. Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает. Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру", - добавил президент.
Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.
28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.
29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.
По последним данным, с киргизской стороны пострадали 154 человека, погиб 31 человек.
Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВПК
Баку выполняет все пункты трехстороннего заявления по Карабаху - глава МИД Азербайджана
Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Литвы двустороннюю повестку и вопросы региональной безопасности
СД Газпрома 20 мая рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 2020г
Southwestern Energy в I кв. вышла из убытков, получила $80 млн чистой прибыли
Exxon получила чистую прибыль в $2,73 млрд в I квартале, выручка увеличилась на 5%
Пашиняну понадобился другой самолет, чтобы вылететь из Казани
Иммунитет после прививки от коронавируса сохраняется до года - Попова
В Азербайджане продолжается спад случаев COVID-19, 27 человек скончались
ЖКХ Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 1,75 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 5 районах
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества
Пользователи кредитной карты VISA Direct Premium заработают бонуcы
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ