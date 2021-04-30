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Дальнее зарубежье 30.04.2021 22:34

В США число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в пятницу достигнет 100 млн - ТВ

В США полный курс вакцинации от коронавируса уже в пятницу пройдут 100 млн совершеннолетних жителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

"Координатор по борьбе с коронавирусом президента Байдена - Джефф Зиентс вскоре объявит во время брифинга с репортерами, что США ожидают достигнуть 100 млн (жителей с двумя прививками от COVID-19 - ИФ) в какой-то момент сегодня", - сообщает телеканал.

Согласно данным американских служб здравоохранения, показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализаций и смертности снижаются в стране последнюю неделю. За время пандемии в США выявили более 32,9 млн случаев заболевания COVID-19, свыше 587 тыс. человек скончались от последствий заражения.

Население США - около 330 млн человек.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]