В США число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в пятницу достигнет 100 млн - ТВ

В США полный курс вакцинации от коронавируса уже в пятницу пройдут 100 млн совершеннолетних жителей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

"Координатор по борьбе с коронавирусом президента Байдена - Джефф Зиентс вскоре объявит во время брифинга с репортерами, что США ожидают достигнуть 100 млн (жителей с двумя прививками от COVID-19 - ИФ) в какой-то момент сегодня", - сообщает телеканал.

Согласно данным американских служб здравоохранения, показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализаций и смертности снижаются в стране последнюю неделю. За время пандемии в США выявили более 32,9 млн случаев заболевания COVID-19, свыше 587 тыс. человек скончались от последствий заражения.

Население США - около 330 млн человек.