Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВПК

Министр обороны Азербайджан Закир Гасанов в пятницу встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, сообщает Минобороны.
«Гасанов отметил успешное двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. На встрече были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военно-технического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных проектов, с учетом новых способов и методов ведения современных боевых операций, в частности, боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне. С уверенностью было отмечено, что основное внимание будет уделено дальнейшему усилению технического оснащения наших войск», - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что развитие азербайджанской армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей обширными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление нашими войсками, а также поспособствует повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.
А. Мамедов
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