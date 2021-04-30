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Оборона 30.04.2021 20:14

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВПК

Министр обороны Азербайджан Закир Гасанов в пятницу встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, сообщает Минобороны.

«Гасанов отметил успешное двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. На встрече были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военно-технического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных проектов, с учетом новых способов и методов ведения современных боевых операций, в частности, боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне. С уверенностью было отмечено, что основное внимание будет уделено дальнейшему усилению технического оснащения наших войск», - говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что развитие азербайджанской армии более профессионального образца, оснащенной самым современным вооружением и военной техникой, в том числе передовыми информационными технологиями, обладающей обширными системами связи, обеспечит скрытное и оперативное управление нашими войсками, а также поспособствует повышению их маневренных возможностей и боеспособности в целом.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВПК, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]